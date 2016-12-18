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"دعم مصر" يقدم للبرلمان تعديلات لـ 4 قوانين بينها "الإجراءات الجنائية"

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"دعم مصر" يقدم للبرلمان تعديلات لـ 4 قوانين بينها "الإجراءات الجنائية" "دعم مصر" يقدم للبرلمان تعديلات لـ 4 قوانين بينها "الإجراءات الجنائية"

>كتب محمد مجدى السيسى

أعلن عمرو غلاب نائب رئيس "دعم "، تقدم الائتلاف بـ 4 مشروعات بتعديلات لأحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، على أن يقدمهم لمجلس النواب بعد قليل .

 

وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ "اليوم السابع" اليوم الأحد، أن مشروعات القوانين التى سيقدمها الائتلاف للبرلمان، تأتى تلبية لما دعا إليه الرئيس السيسى بضرورة تعديل القوانين التى وصفها بالمكبلة للعدالة، بما يضمن محاكمات عاجلة وعادلة للمتهمين، لافتاً إلى إنه من المقرر أن يحيل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروعات القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

 

 

 

 


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