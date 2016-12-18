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الحكومة تعلن بدء إجراءات المراجعة الأولى لتنقية بطاقات التموين أول يناير

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الحكومة تعلن بدء إجراءات المراجعة الأولى لتنقية بطاقات التموين أول يناير الحكومة تعلن بدء إجراءات المراجعة الأولى لتنقية بطاقات التموين أول يناير

>كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء، أنه اتساقاً مع الجهود المبذولة لتنقية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات ، وحرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، فقد تقرر اعتبارا من 1/1/2017 تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة.

 

وأوضح أنه فيما يخص بطاقات التموين المخالفة، فإن وزارة التموين تهيب بالمواطنين حامليها، بسرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى حتى 1/2/2017، وذلك دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية، على أن يتم إرسال البطاقات عبر البريد المسجل، وذلك على العنـوان التـالى 99 شارع قصر العينى ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ مكتب رئيس جهاز خدمة المواطنين.

 

وأشار المجلس إلى أن خدمة إعادة البطاقات من خلال البريد المسجل معفاة من الرسوم البريدية، وتتحملها وزارة التموين.

 

وأوضح المجلس أن وزارة التموين أعلنت عن مهلة أقصاها 31/12/2016 للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتى تاريخه، وتؤكد أنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ فى البطاقات التى لم يتم تحديثها. 

 

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بما سبق، وتناشد المواطنين على التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة.


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