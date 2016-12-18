إحالة موظف بشركة ذهب للمحاكمة بعد استيلائه على ٢٥٠ مليون جنيه

إحالة نيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، موظف بشركة مساهمة استولى على ٢٥٠ مليون جنيه من مقر عمله إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قررا إخلاء سبيل موظف بشركة مساهمة بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأنكر المتهم فى تحقيقات النيابة جميع الاتهامات الموجه له، مبررًا ذلك بوجود خلافات شخصية مع أعضاء مجلس إدارة بالشركة، أدت إلى اتهامه فى هذه الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التى تعمل فى مجال المشغولات الذهبية، يفيد باستيلاء أحد الموظفين بالشركة على مبلغ 250 مليون جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بما سبق.