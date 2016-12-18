الوكالة الذرية تعرب عن ارتياحها لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران

أكد يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، إن إيران تظهر التزامًا بالاتفاق المبرم بشأن برنامجها النووي مع القوى الست العالمية في أعقاب شكاوى من طهران مما وصفته بالانتهاك الأمريكي للاتفاق.

جاء ذلك عقب اجتماع أمانو مع علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ووفقا للاتفاق الموقع في 2015 ، قامت إيران بالحد من أنشطة إنتاج الوقود النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانونًا دون توقيع الرئيس باراك أوباما عليه وأضاف أنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق النووي بشكل عام.

> وردا على خطوة العقوبات الأمريكية أمرت إيران علماءها يوم الثلاثاء ببدء تطوير أنظمة لسفن بحرية مزودة بوقود نووي.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى زيادة التوتر مع واشنطن المتصاعد أساسا بسبب تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق.