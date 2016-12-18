عن إعدام عادل حبارة .. أحمد موسى: لم يموت شنقاً.. و السبب حالة وفاة طبيعية

شيماء مصطفى

كاشفاً الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى معلومات جديدة تدور عن حقيقة إعدام عادل حبارة الإرهابي المشهور، قائلاً: قام عشماوي بأخذ عادل حبارة ساحباً أياه إلى أعلى طبلية الإعدام، و أخبره بأن يقول الشهادة، و لكن في تلك اللحظة أخذ وجه الإرهابي عادل حبارة يأخذ اللون الأبيض الفاقع و دورته الدموية أصبحت شبه متوقفة تماماً.



حقيقة إعدام عادل حبارة

مضيفاً الإعلامي الكبير أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه، برنامج صدى البلد، و الذي تم عرضه في حلقة مساء أمس السبت الموافق 17 ديسمبر 2016، و تم بثه على القناة الفضائية المصرية، قناة صدى البلد، بأن اللحظة التى كان الإرهابي عادل حبارة يقف فيها أعلى طبلية الإعدام، هى التى حدثت بها المفاجأة الغريبة.



رأى طبيب غرفة الإعدام في إعدام عادل حبارة:

قام شاهد على الواقعة بتوجيه سؤال إلى الطبيب المرافق لفريق الإعدام قائلاً: هل مات عادل حبارة؟، فرد الطبيب وقال: هكذا مات موت طبيعي، و جاء هذا قبل وضع حبل المشنقة بثواني على عنق الإرهابي عادل حبارة.

شبكةعيونالإخبارية

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