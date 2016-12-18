بنادق آلية وخرطوش وذخيرة ضمن أحراز متهمى قضية "المقاومة الشعبية" بكرداسة

كتب محمد عبد الرازق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة فى مواجهة المتهمين المحبوسين، ثم بدأت المحكمة فى عرض أحراز القضية، وبرز فى العرض عدد من البنادق الآلية المضبوطة مع المتهمين.

كما فحصت المحكمة ضمن الأحراز بندقية آلية و4 خزائن طلقات فارغة، و37 طلقة نارية وعشر مقذوفات، ضبطت مع المتهم محمد صلاح، وبندقية آلية وسلاح نارى محلى الصنع عيار 9 ملى ضٌبطت بحوزة المتهم إسلام محمود، إضافة إلى بندقيتين آليتين بدون خزينة، و420 طلقة نارية، و32 طلقة خرطوش، وبندقية خرطوش خاصة بالمتهم علاء ربيع وآخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.