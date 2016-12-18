أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر حيثيات الحكم بالزام رامى لكح بسداد 29 مليون جنيه لصالح بنك مصر

Google+ Print
ننشر حيثيات الحكم بالزام رامى لكح بسداد 29 مليون جنيه لصالح بنك مصر ننشر حيثيات الحكم بالزام رامى لكح بسداد 29 مليون جنيه لصالح بنك مصر

>كتبت ندى سليم

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات حكمها الصادر برفض التماس رجل الأعمال رامي لكح، حول إلزامه بدفع قيمة السند الذي تحصل عليه من بنك ، وقدره 29 مليون جنيه.

 تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامى لكح، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه .

ووفقا لما ورد بالحيثيات استندت المحكمة إلى المادة 241 من قانون  المرافعات، والتى تنص "ان للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الاحوال الاتية ومنها إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها"

كما نصت المادة 242 من ذات القانون أن ميعاد الالتماس اربعون يوما، وتبين أن الالتماس قدم بعد موعده القانونى، لذلك قضت المحكمة برفضه وإلزام مقدم الالتماس بسداد المديونيات المقررة عليه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة