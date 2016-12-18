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برلماني ألماني يطالب العالم بمساندة مصر فى مكافحة الإرهاب

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برلماني ألماني يطالب العالم بمساندة مصر فى مكافحة الإرهاب برلماني ألماني يطالب العالم بمساندة مصر فى مكافحة الإرهاب

زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر

شدد زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر، علي ضرورة أن يساند العالم في مكافحتها للإرهاب.

وأكد كاودر، أن العالم يتعرض لتهديدات إرهابية دون استثناء ولابد من التكاتف الدولي.

وأشاد كاودر – في مقابلة خاصة مع قناة النيل للأخبار على هامش زيارته للقاهرة تم إذاعتها كاملة اليوم الأحد- بدور مصر في العمل علي استقرار ليبيا في ظل الأوضاع الراهنة.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح الأوضاع الإقليمية في مختلف الدول، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا من جهة وبين مصر وأوروبا من جهة أخري.

وأوضح أن علاقات القاهرة وبرلين ممتدة ومميزة ، مشيرا الى سعي بلاده إلي ايصال رسالة للشعب المصري أن ألمانيا ترغب في الارتقاء بهذه العلاقات ونرغب في المشاركة في المشروعات التي تدعم طاقة الشباب، متوقعا مرحلة جديدة من العلاقات خلال الأسابيع المقبلة.

ورأى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا جريئة وضرورية, مشيدا باستجابة الشعب ومساهمته فيها وثقته في أنها ستؤدي إلي مستقبل أفضل للجميع.

أ ش أ

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