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سحر نصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي زيادة المستفيدين من التغذية المدرسية

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سحر نصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي زيادة المستفيدين من التغذية المدرسية سحر نصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي زيادة المستفيدين من التغذية المدرسية

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي (أرشيفية)

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أهمية دعم الاتحاد الأوروبي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت الوزيرة أهمية تطوير برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 60 مليون يورو، لزيادة عدد الاطفال المستفيدين من التغذية المدرسية ليصل إلى نصف مليون طفل في المحافظات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال لستقبال الوزيرة مبعوث وفد الاتحاد الاوروبى لمصر، رينهولد بريندر، حيث تم مناقشة الاعداد لزيارة  فريدريكا موجيريني، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Gلقاهرة غدا الاثنين والتى تستمر حتى 20 ديسمبر الجارى، وذلك لمناقشة اوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.

وناقش الجانبان، التعاون وفق إطار الدعم الموحد الجديد بين والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2016 والممول بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون مليون يورو حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.

واتفق الجانبان، على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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