"طرق دبي" تشغّل 6 عبرات كهربائية لخدمة زوار القرية العالمية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل (6) عبرات تعمل بالطاقة الكهربائية، لخدمة زوار القرية العالمية التي انطلقت فعالياتها منذ أوائل الشهر الماضي، وذلك في إطار حرصها على توفير هذه الخدمة، التي لاقت إقبالاً كبيراً طوال الثماني سنوات الماضية.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن الهيئة تسعى دائماً إلى توفير خدمة العبرة مع انطلاق فعاليات القرية العالمية من شهر نوفمبر كل عام، خاصة مع وجود إقبال واسع على استخدامها حيث وصل عدد الركاب في الموسم الماضي للقرية العالمية إلى 134 ألفاً و738 راكباً.

وأضاف: إن هذا الرقم يُعبّر عن المساهمة الفعّالة للعبرات في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية، لافتاً إلى حرص الهيئة على المشاركة بفعاليات القرية العالمية كل عام والتي تمتد لشهور طويلة من السنة، وذلك من خلال رؤيتنا في ترك بصمة واضحة في هذا الحدث السنوي، وهو ما انعكس على استقطابنا أعداداً كبيرة من الجمهور سواء من مقيمي الدولة أو الزائرين.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل والمواصلات، بما فيها العبرات الكهربائية، تلبية للمتطلبات المتنامية، وتحقيق رؤيتها المتمثلة بـ (تنقل آمن وسهل للجميع)، بالتنسيق مع إدارة القرية العالمية، عبر توفير خيارات متنوعة للتنقل بأسلوب مبتكر يجمع بين التراث والحداثة، والوسائط الصديقة للبيئة، وإن هيئة الطرق والمواصلات تُشرِف، من خلال هذا التنسيق، على إيجاد وسائل تنقّل متنوعة لإسعاد ضيوف القرية للاستمتاع بالأجواء، التي تصاحب بدايات قدوم فصل الشتاء في هذه الفترة من العام.