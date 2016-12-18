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بالصور.. مدير الأحوال المدنية يوجه بسرعة استخراج وثائق الموطنين من البريد

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بالصور.. مدير الأحوال المدنية يوجه بسرعة استخراج وثائق الموطنين من البريد بالصور.. مدير الأحوال المدنية يوجه بسرعة استخراج وثائق الموطنين من البريد

>كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، بتقديم كافة أنواع الدعم للقائمين على استخراج "بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج، وشهادات الوفاة"، من مكاتب البريد، بعد ربط نحو 500 مكتب بريد بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بينهم نحو 270 مكتب بريد فى القاهرة، على أن تصل مكاتب البريد التى تقدم الخدمات الجماهيرية لـ 4 آلاف مكتب.

 

وشدد مساعد وزير الداخلية، على سرعة انجاز الأوراق الثبوتية للمواطنين، والقضاء على الزحام من خلال وجود العديد من المنافذ لاستخراج كافة الأوراق الثبوتية.

 

وقال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية، للأحوال المدنية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأحوال المدنية والبريد للربط الإلكترونى.

وبمقتضى هذا الربط والتعاون، يستطيع المواطن استخراج بطاقات الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد، وكل الأوراق الثبوتية من خلال مكاتب البريد، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية، ويوفر خدمات سريعة وعاجلة للمواطنين، وسيتم بموجبه الربط مع 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وسنبدأ بـ500 مكتب بينها 270 بالقاهرة، كمرحلة أولى، على أن يتم العمل بباقى المكاتب لاحقا فى أسرع وقت.


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