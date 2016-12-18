إحالة شاب قتل جده وأشعل النار بجثته لسرقته وشراء الحشيش لـ"الجنايات"

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام للنيابات، إحالة متهم بقتل جده وإشعال النيران فى جثته لإخفاء الجريمة بمساعدة صديقه بمنطقة الدرب الأحمر، إلى محكمة الجنايات.

أدلى المتهم "حسن .س" 22 عامًا، عامل بمطعم، فى أقواله أمام النيابة، قائلا إنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، بسبب تعاطيه للمواد المخدرة "الحشيش"، هو وصديقه الذى ساعده فى الجريمة، وأنه جاءته فكرة شيطانية وهى سرقة جده، لعلمه أنه يخفى بعض الأموال لمصاريف جنازته.

وأقر المتهم بأنه كان ينوى إعادة المبلغ مرة أخرى دون أن يشعر جده، ولكن أثناء محاولته السرقة شعر بافتضاح أمره، وعقب قيام المجنى عليه من نومه ورؤيته له وبحوزته الأموال، لم يشعر سوى بإلقائه على السرير، ووضع مخدة على وجهه وخنقه حتى توفى ولفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أشعل النيران بالمسكن لإخفاء معالم الجريمة.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغا من الأهالى باندلاع النيران داخل شقة والعثور على جثة "عبد السميع ا ا" 80 سنة، صاحب مقهى، مقتولا وجثته متفحمة، وذلك بعد نجاح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق الشقة.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن وراء الواقعة حفيد المجنى عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال عدد من الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم من إلقاء القبض عليه.