تأجيل استشكال "حازم" و"سحر" الهوارى على حكم استبعادهما من اتحاد الكرة

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكالات، المقدمة من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهوارى، والذى يطالب بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعويين المقامين من ماجدة الهلباوى وكذلك المقامة من ماجدة محمود عبد العال، لاستبعاد المذكورين من انتخابات اتحاد الكرة المصرى، لجلسة ١ يناير المقبل.

وطلب محامى سحر وحازم الهوارى، برد المحكمة قبل الفصل في الاستشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، وقضت الدائرة الاولى برفض طلبات الرد وتغريم حازم وسحر ٨٠٠ جنيه.

فيما قضت المحكمة بقبول الاستشكالات المقامة من ماجدة الهلباوى، وماجدة محمود عبد العال، والذى يطالبون بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين.

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦ ، ٧٢٠٩١ ، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدى الهلباوى وماجدة محمود أرقام ٧٢١٨٩ ، ٧٢٢٣٧ ، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية.