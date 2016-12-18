حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أنت شخص لا يُقهر بسهولة، ويجتمع حولك النجاح والجهد والطموح، ستحقق كل ما تريد لكن عليك بالإيمان بنفسك اكثر من ذلك، وتأكد من إنك تستطيع.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم سوف تجد السبب وراء السلوك المفاجئ لشريك حياتك، فاهتمامك به أصبح أقل من قبل، وهو لن يتحمل ذلك مجدداً صحح خطأك ولا تشعره باضطرابك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

أنت بكامل طاقتك وعلى استعداد تام للعمل الشاق اليوم، ستجنى حصاد ذلك وتعود إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأحاديث الجانبية التى تشغل باله كثيراً وعدم التفكير فيما سيحدث لن يجعل منه سوى شخص أضل نفسياً