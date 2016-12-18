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حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أنت شخص لا يُقهر بسهولة، ويجتمع حولك النجاح والجهد والطموح، ستحقق كل ما تريد لكن عليك بالإيمان بنفسك اكثر من ذلك، وتأكد من إنك تستطيع.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم سوف تجد السبب وراء السلوك المفاجئ لشريك حياتك، فاهتمامك به أصبح أقل من قبل، وهو لن يتحمل ذلك مجدداً صحح خطأك ولا تشعره باضطرابك.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

أنت بكامل طاقتك وعلى استعداد تام للعمل الشاق اليوم، ستجنى حصاد ذلك وتعود إلى حالتك الطبيعية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأحاديث الجانبية التى تشغل باله كثيراً وعدم التفكير فيما سيحدث لن يجعل منه سوى شخص أضل نفسياً


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مصر 365

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