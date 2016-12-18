تأجيل قضية قاتل الطفل عبيدة إلى 8 يناير

أجلت محكمة الاستئناف اليوم النظر في قضية قاتل الطفل عبيدة إلى 8 من الشهر المقبل من أجل تمكين المحامي المنتدب من إعداد دفاعه عن الجاني بعد صدور تقرير الحالة النفسية والعقلية له.

وفي الجلسة عينها التي عقدت صباحا بحضور القاتل طالب دفاعه من هيئة المحكمة الاستعلام من مستشفى دبي وراشد حول إذا ما كانت للأخير اي ملفات علاجية له بحكم إقامته في الدولة منذ طفولته.

كما طالب بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية له لمعرفة إذا ما كان متورطا بأية جنحة للشروع في الانتحار داخل الدولة وفق ما أفاد به الجاني لدفاعه من أنه حاول الانتحار أكثر من مرة في أوقات غير محددة.