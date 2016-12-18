حمدان بن محمد يطلق مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على هامش ملتقى حمدان الذي يعتبر الأول من نوعه للاحتفاء بفرق وقادة الابتكار في حكومة دبي، مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية بمحاوره الخمسة.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، "شاركت موظفي حكومة دبي في ملتقى حمدان فخرهم بإنجازاتهم لتحسين الخدمات الحكومية.سعدت بشغفهم وحرصهم على خدمة المتعاملين وصولا لأفضل النتائج".

وتابع: "أطلقنا على هامش ملتقى حمدان مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية بمحاوره الخمسة، للتعبير عن واقع الخدمات الحكومية ومدى التقدم فيها"

وذكر سموه أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بفئاتها المختلفة مساء اليوم على حسابه الرسمي في تويتر.