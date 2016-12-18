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حفظ التحقيقات في إنتحار سائحة إيطالية من فندق شهير

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حفظ التحقيقات في إنتحار سائحة إيطالية من فندق شهير حفظ التحقيقات في إنتحار سائحة إيطالية من فندق شهير

ارشفية

أمر المستشار أحمد عبد الحكيم، وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن ، المحامي العام للنيابات، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار سيدة ايطالية داخل فندق شهير؛ لعدم وجود شبهة جنائية .
> وكانت تحقيقات فريق النيابة التي قام بها المستشار أحمد حمزة والمستشار يحيى مختار كشفت عن أن المجني عليها اعتادت الحضور إلى سنويا منذ عام 2013، وأضافت التحقيقات أنها كانت تقيم بعدة فنادق معظمها بمحافظة الأقصر.

فيما أكد العاملون في الفندق بأقوالهم أمام النيابة أن السيدة الإيطالية اعتادت الحضور إلى مصر كل عام منذ عدة سنوات للتنزه وزيارة الأماكن السياحية وكانت بحالة طبيعية جدا، ولم يلاحظ عليها أي علامات المرض النفسي.

وأضافوا أنها حضرت هذا العام إلى القاهرة منذ 4 أشهر إلى فندق “كونراد” بالقاهرة، ولكنها كانت بحالة غير طبيعية، حيث إنها كانت تقوم بخلط الخبز ببعض السوائل بالمطعم وتتركه، وأشاروا إلى أنها كانت ترفض دخول عمال النظافة لتنظيف الحجرة.

وتبين من التحقيقات أن السائحة ألقت بنفسها من غرفتها بالطابق الخامس عشر ووقعت بشرفة الطابق الأول الذي يطل بابه على غرفة الغلايات.

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