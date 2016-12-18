موجز أخبار مصر الساعة 1.. السيسي يبحث علاقات مصر وأوغندا فى زيارة عنتيبى

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها، بدء مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الأوغندى فى عنتيبي، ومطالبة شيخ الأزهر لسفير بورما برفع الظلم عن المسلمين

وفيما يلى موجزا لأهم أخبار مصر الساعة 1 مساء..

بدأت قبل قليل، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى، فى عنتيبى.

وتهدف زيارة الرئيس السيسى إلى أوغندا، إلى للتباحث مع الرئيس موسيفيني وكبار المسئولين الأوغنديين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك فى إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

أكدت مصادر من داخل جماعة الإخوان، أن التنظيم الدولى أصدر تعليمات جديدة للجان العمل النوعى وعدد من الحركات التابعة للجماعة بتغيير محل إقامتهم فى مصر باستمرار خشية الملاحقات الأمنية، عقب الحادث الإرهابى الذى طال الكنيسة البطرسية فى العباسية الأحد الماضى، كما طالب التنظيم مسئولى القطاعات المختلفة بعدم تنظيم أى فعاليات الأسبوع المقبل والاختفاء بعيدا عن أعين الأمن فى مصر بما فى ذلك شباب الجماعة.

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير مينى لوين، سفير ميانمار (بورما) بالقاهرة ، الذى أطلع الطيب ، على مجمل الأوضاع في بلاده، وقام بشرح جغرافيا التوتر التي يعاني فيها المواطنون المسلمون من العنف والاضطهاد من بعض المختلفين معهم في الدين، مؤكدًا أن وزارة الخارجية في حكومة ميانمار رحبت بتقدير كبير باهتمام الأزهر الشريف لإنهاء حالة التوتر المحتدمة هناك، وإحلال السلام بين جميع الأطراف، وذلك لما للأزهر من خبراتٍ كبيرةٍ في إطفاء نار الفتن وحقن الدماء، ولشيخ الأزهر من علاقات متميزة مع كل الأديان وجهود لإقرار السلام العالمي.

توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الإفريقى فى مصر، غدا، الاثنين، الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق العقوبات التى نص عليها القانون فيما يتعلق بغياب طلاب الثانوية العامة عن الدراسة.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تتهاون هذا العام مع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة قانونًا، وهى الانقطاع عن المدرسة 15 يومًا متصلة و30 يومًا منفصلة.

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى التشكيل الذى سيخوض به مباراة نهائى كأس العالم للأندية ضد كاشيما اليابانى، المحدد لها ظهر اليوم فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

يفتح الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، فى برنامجه "على هوى مصر"، فى الثامنة مساءً اليوم على قناة "النهار وان"، ملف "العلاقات المصرية السعودية وإلى أين تسير"، خاصة بعد زيارة وفد سعودى لسد النهضة الإثيوبى.

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالأهلى بقيادة حسام البدرى الاستعانة بـ4 لاعبين ناشئين لمعسكر الأحمر المقرر إقامته ما بين دولتى السعودية والإمارات خلال شهر يناير المقبل.

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من دفاع الروائى أحمد ناجى، وأوقفت حكم حبسه، عامين بتهمة خدش الحياء العام، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير لنظر الطعن.

حصل فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبى على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى اليابان، بعد تغلبه على كلوب أمريكا المكسيكى 4 – 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب "يوكوهاما".

تقترب طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، "الشيطان الأكبر" كما تلقبها إيران، من التحليق فى سماء طهران، بعد توقيع صفقة بين الحكومة الإيرانية وشركة بوينج لشراء طائرات نقل ركاب، فى أعقاب الرفع الجزئى للعقوبات الذى تم بموجب الاتفاق النووى.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

حصل "برلمانى" على تفاصيل الخطة الكاملة للحكومة، لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته خلال الجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، بضرورة تعديل القوانين التى وصفها بالمكبلة للعدالة الناجزة.

اعتبر النائب علاء عابد،رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن قرار النيابة العامة، بحبس معاون مباحث قسم الأميرية، و3 من أمناء شرطة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 6 أمناء آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل واحد منهم فى واقعة تعذيب مجدى مكين، هو إرساء للدولة المدنية الحديثة التي يطبق بها مبدأ المساواة،مشددًا أن من أخطأ يجب محاسبته، وذلك من خلال المحاكمات العادلة الناجزة، حتى يشعر المواطن بالعدالة التى طالما طالب بها حتى في الثورات

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أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا عقب عودتها من محافظة "رأس غارب"، لعمل مقارنة بين مشروعى قانون "ذوى الإعاقة"، وأولهما القانون المقدم من النائبة هبة هجرس، والذى ناقشته اللجنة على مدار دور الانعقاد، ومشروع القانون المقدم من الحكومة وأيضا المقدم من النائب محمد أنور السادات.

أرجأ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، السبت، إلغاء أكبر عملة نقدية ورقية فى البلاد ليستمر استخدامها حتى 2 يناير، اخمادا لاحتجاجات وأعمال نهب وتخريب واسعة أعقبت القرار المفاجئ بإلغاء تلك العملة.

نفذ النجم المصرى محمود عبد المنعم كهربا وعده لجماهير فريق الاتحاد السعودى، عندما أكد لهم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيفاجئهم فى كل جولة باحتفال جديد عقب تسجيله لأى هدف، وهو ما فعله اليوم عندما احتفل بطريقة جنونية عقب هدفه فى مرمى الفتح.

"دى خرسة ياناس مش بتعرف تتكلم، والله ما بتتكلم ولا بتسمع، ولا عرفت تقول ألحقونى ذبحها هى وعيالها، وذبح يوسف ابنه الأول عشان بيتكلم وجرى على التليفون يتصل بيا، يارب أنا عايزة العدل دا ما يرضيش ربنا، الصبر من عندك يارب، عليه العوض ومنه العوض فيكى يابنتى يأول فرحتى دى لسة صغيرة عندها 30 سنة، ذبحها وقطعها المجرم".

شارك عدد من جميلات فرنسا فى مسابقة اختيار ملكة جمال فرنسا لعام 2017 وشارك فى حفل الاستعراض الفائزة بملكة جمال فرنسا لعام 2016 .

حضر كل من الفنان الكبير عادل إمام وحسين فهمى وفاروق الفيشاوى وأحمد عدوية والمنتج محمد فوزى والفنانة وفاء عامر، والفنانة أمل رزق والفنان هادي الجيار، ورياض الخولي والفنانة القديرة رجاء الجداوي والفنانة عفاف شعيب والفنان أحمد ماهر ومحمد عبد الحافظ إلى عزاء الفنان الكبير أحمد راتب، المقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتلقى العزاء محمد زقزوق زوج ابنته وعدد من أقاربه، فيما تتلقى زوجته وبناته الأربعة العزاء فى المكان المخصص للسيدات.

كشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تقديم موعد الاوكازيون الشتوى هذا العام عن الموعد المقرر له كل عام فى الأسبوع الأول من فبراير، لافتا إلى أنه الموعد الجديد سيكون فى منتصف يناير بسبب تراجع مبيعات الملابس الشتوى