شعبة الأرز: الإنتاج يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 18 شهرًا

أكدت شعبة الارز باتحاد الصناعات، ان الانتاج يكفى للاستهلاك المحلى لمدة تتراوح من 16 إلى 18 شهرا، نافية ماترددعن وجود أزمة فى عدم توافر الارز، حيث قارب الانتاج إلى 8 ملايين طن هذا العام.

ولفت رجب شحاته رئيس شعبة فى تصريحات صحفية، إلى أن عدم وجود سعر ثابت لشراء طن الارز من الفلاحين ادى الى قيام البعض بتخزينه.

وأضاف شحاتة أن أسعار الارز الشعير ارتفعت خلال الفترة الراهنة عقب قرار مجلس الوزراء برفع الاسعار لتسجل سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للارز رفيع وعريض الحبة الى 3000 للطن جنيه ، وسجل سعر الطن فى السوق الحر 3100 جنيه للارز عريض الحبة و3000 جنيه للارز رفيع الحبة.

ونوه بأن الحكومة قررت استيراد 500 ألف طن، كاحتياطى للمخزون الاستراتيجي ليكفى لمدة 6 أشهر قادمة،كما ان الحكومة تلجأ الى الاستيراد ليس نقصا فى المعروض.