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اليوم.. يوسف الحسينى يستضيف إلهام شاهين فى برنامجه الإذاعى«بصراحه»

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اليوم.. يوسف الحسينى يستضيف إلهام شاهين فى برنامجه الإذاعى«بصراحه» اليوم.. يوسف الحسينى يستضيف إلهام شاهين فى برنامجه الإذاعى«بصراحه»

تحل الفنانه إلهام شاهين، ضيفة على البرنامج الإذاعى “بصراحه”، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى بمحطة ” نجوم أف أم”، وذلك فى الثالثه مساء اليوم الأحد.
> إلهام أثارت الجدل مؤخرا عقب الأتصال الهاتفي الذى اجرته الخميس الماضى مع قناة “سما”، المقربة من الرئيس السورى بشارالأسد، وباركت للجيش السوري سيطرته على أحياء حلب الشرقية، وقالت “انتو جيش قوي.. قدر يصمد كل السنين دي لأن الحق معاه ولأنو بيدافع عن بلدو وأهل بلدو، وربنا هينصركم”.

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