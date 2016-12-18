بالصور..رئيس لجنة الأزمات بالكنيسة يجتمع بقيادات الهيئة الهندسية بالبطرسية

سارة علام

اجتمع الأنبا بيمن أسقف قوص ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى، أمس السبت، بقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تتولى ترميم الكنيسة البطرسية بعد تفجيرها، وذلك بمقر الكنيسة.

حضر الاجتماع القس بولس كاهن الكنيسة، والدكتور محمد غنيم استشارى الكبد، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى المهندسين القائمين على المشروع.

قالت مصادر لليوم السابع، إن كهنة الكنيسة أطلعوا قيادات الهيئة الهندسية على تاريخ الكنيسة البطرسية وتراثها الأثرى، الذى يعود إلى عام 1911، بالإضافة إلى بعض مقتنيات الكنيسة التى تتطلب عناية خاصة أثناء عمليات الترميم، على أن يتم تسليمها والانتهاء منها قبل عيد الميلاد المجيد.

جولة بالكنيسة

وفى سياق متصل، أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، أن الكاتدرائية لا تنوى إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، باعتباره طقسًا روحيًا دينيًا.