أمين مساعد البرلمان: لجنة حصر ممتلكات المجلس أثبتت ملكيته لـ 6 عقارات

كتبت إيمان على

قال المستشار محمد نصير ، مساعد الأمين العام لمجلس النواب ، إن لجنة حصر حصر ممتلكات البرلمان لم تنته بعد من أعمالها ، موضحا أنها تمكنت حتى الآن من إثبات امتلاك مجلس النواب بواقع عقود مسجلة 6 عقارات فى محافظات الجمهورية و جارى إتخاذ الإجراءات بشأنها .

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن مقر الحزب الوطنى لم يتحدد الموقف بعد بشأن كيفية الاستغلال الأمثل له ، موضحا أنه تم البدء فى بناء مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، و لكن لم يحسم بعد موعد الانتهاء منه وانتقال البرلمان إليه.

وذكر الأمين العام المساعد ،أن اللجنة المشكلة لحصر أموال مجلس النواب بمحافظات الجمهورية هى لجنة إدارية من العاملين المختصين داخل المجلس، تستهدف حصر الأملاك التابعة للبرلمان وتصنيفها.

و أشار " نصير " إلى أن اللجنة بدأت عملها في شهر ينايرالماضي ، تزامنا مع بداية انعقاد المجلس، وتقدم تقاريرا دورية للمستشار أحمد سعد الأمين العام، موضحا أن اللجنة تعمل على حصر الأملاك المختصة، ولها حق الاستعانة بمن تشاء.