محمد حلمى: طلبت انضمام باولو للزمالك الموسم الماضى والسن "مش مهم"

كتب أحمد توفيق

أكد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، أن حسام باولو مهاجم سموحة لاعب متميز وتواجده فى أى فريق سيكون إضافة قوية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عزمه التفاوض مع سموحة لعقد صفقة تبادلية تقضى بانضمام باولو للقلعة البيضاء مقابل انتقال رمزى خالد للنادى السكندرى.

قال محمد حلمى فى تصريحات خاص لـ"اليوم السابع" أن حسام باولو كان أحد اللاعبين الذين طلب انضمامهم للزمالك الموسم الماضى عندما تولى المسئولية لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح، مشددا على ترحيبه الشديد بانضمام اللاعب للقلعة البيضاء فى الميركاتو الشتوى.

أضاف محمد حلمى أن هجوم البعض على حسام باولو بسبب كبر سنه أمر غير منطقى موضحاً أن السن ليس مهم بالنسبة للاعب الكرة ولكن الأهم هو امتلاكه للعزيمة والإصرار لتقديم أفضل ما لديه، قائلاً: "من الجائز أن نجد لاعب يبلغ 20 عاما لكنه كسول ولا يهتم بالتدريبات وفى نفس الوقت قد نجد لاعبا كبيرا لكن لديه عزيمة وإصرار مثل هانى سعيد لاعب المقاصة والتى يعد رمانة ميزان أداء الفريق وعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب ووادى دجلة".