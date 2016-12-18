بدء مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي فى عنتيبي

بدأت قبل قليل، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفينى، فى عنتيبى.

وتهدف زيارة الرئيس السيسى إلى أوغندا، إلى للتباحث مع الرئيس موسيفيني وكبار المسئولين الأوغنديين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك فى إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ومن المقرر مناقشة سبل إقامة مزيد من المشروعات المشتركة فى أوغندا أخذاً فى الاعتبار عمل العديد من الشركات المصرية بالسوق الأوغندية في مختلف القطاعات.