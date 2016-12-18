بالصور.. "مميش" يشهد التشغيل التجريبى الثاني للكوبرى العائم ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، اليوم الأحد، التشغيل التجريبى الثانى للكوبرى العائم الرابط بين مدينتى بور سعيد وبور فؤاد فوق المجرى الملاحى لقناة السويس .

وتم غلق وفتح الكوبرى العائم "الرسوة" وعبرت من بينه أول سفنية تزامناً مع قرب افتتاحه المقرر فى 23 ديسمبر فى عيد بورسعيد القومى وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وعبرت السفينة " HERITAGE LEADER- NYK LINE" عقب فتح الكوبرى العائم، والتى تعد السفينة الرابعة التى تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس بعد الثلاثة الأولى التى عبرت فى التشغيل التجريبى الأول الذى تم يوم الثلاثاء الماضى، وصاحبتها عدد من قاطرات هيئة قناة السويس .

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء زكى صلاح مدير الأمن الفريق "مميش"، ولفيف من قيادات هيئة قناة السويس والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة خلال التشغيل التجريبى الثانى للكوبرى، وذلك استعدادا لافتتاحه فى 23 ديسمبر تزامنا مع أعياد بور سعيد .

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى التام من قبل قوات مديرية أمن بور سعيد برئاسة اللواء زكى صلاح، وأيضا تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.

جدير بالذكر أن الكوبرى يتكون من ٦ بنتونات عائمة بطول إجمالى ٤٢٠ مترا، جزءان ثابتان ‏تجاه المداخل والمخارج جهة الغرب ببورسعيد وجهة الشرق ببور فؤاد، ويتحمل الكوبرى حتى وزن ٧٠ طنا فى ‏حالة العبور فى اتجاه واحد و١٥ طنا فى حالة استخدام الكوبرى فى الاتجاهين بتكلفة تقديرية بلغت حوالى ١٠٠ ‏مليون جنيه.