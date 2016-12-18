ضبط طن عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، كمية كبيرة من عبوات العصائر المختلفة، غير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين بضبط طن عصائر مختلفة معبأه بجراكن غير صالحة للاستهلاك بمنطقة ذهبية بالغردقة .

وتبين أن " إ. ف 39 سنة" حاصل على معهد فني صناعي ومقيم بمساكن منخفض التكاليف بالغردقة قام بتصنيع حوالي 1 طن عصائر مختلفة الأنواع داخل جراكن غير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقاً لما جاء بتقرير مفتش الأغذية.

وبمواجهته اعترف بصحة واقعة الضبط وحيازته المضبوطات بقصد توزيعها علي المحلات العامة والفنادق مستخدماً السيارة رقم ( د و ج / 465 ) ملاكي قيادة المذكور .

تم التحفظ علي المضبوطات بمكان الضبط بداخل الثلاجات لحين تصرف النيابة العامة .