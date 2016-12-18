اعتماد 8 وحدات صحية للعمل كوحدات لطب الأسرة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن اعتماد عدد 8 وحدات صحية على مستوى مراكز المحافظة ضمن اعتمادات جودة الأداء للعمل كوحدات طب أسرة ليصبح بذلك اجمالى عدد الوحدات التي تم اعتمادها 28 وحدة صحية ، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين .

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ، إن هذه الاعتمادات تأتى في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول من البنك الدولي ، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية التي تم اعتمادها للعمل كوحدة لطب الأسرة جاء توزيعها كالتالي وحدتي ( طمبدى ـ دير الجرنوس ) بمغاغة ، ووحدتي ( كفر الشيخ إبراهيم ـ نزلة الدليل ) ببني مزار ،وحدة عزبة القمادير بسمالوط ، وحدة المطاهرة القبلية بابوقرقاص ،وحدة ابشادات بملوي ،وحدة بنى حرام بديرمواس .

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