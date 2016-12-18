إزالة 135 حالة تعدى علي الأراضى بـ3 مراكز بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء بإرسال حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والاجهزة الامنية وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وقد أسفرت تلك الحملات عن إزالة 135 حالة تعدى بمراكز ديروط والقوصية والفتح بالإضافة إلي تحرير 30 محضر إشغال طريق بمركز الفتح وإحالة 10 من الأطباء والعاملين بالإدارة الصحية بالغنايم للتحقيق.

وقال المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط إن هذه الحملات تأتي بهدف التصدي لحالات التعدي على الأرض الزراعية سواء بالتبوير أو البناء المخالف مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أبو العيون عزتلي رئيس مركز ومدينة ديروط انه تم إزالة 86 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية ديروط الشريف وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بالمركز وتم استخدام معدات الوحدة المحلية.

وأضافت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح أنه تم إزالة 38 حالة تعدي على الاراضي الزراعية بقرية بني زيد الاكراد حيث تم تجريف وتبوير بعض الأراضي لاستخدامها في عمل الطوب اللبن مشيره إلي انه تم التنسيق مع إدارة التموين بالمركز وتم المرور علي الشوارع والمحال التجارية بالمركز وأسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال وتموين وتم رفع الإشغالات واتخاذ اللازم ضد المخالفين.

وبمركز القوصية أشار بدري محمد بدري رئيس المركز إلي إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وحالة واحدة علي أرض املاك دولة بالمركز وبحضور أعضاء من قسم أملاك الدولة والادارة الهندسية وإدارتي الاشغالات والمتابعة الزراعية بالقوصية.

ومن جانبه أضاف محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم المرورعلي الإدارة الصحية بالغنايم وتبين غياب 10 أطباء وبعض طاقم التمريض والعاملين بالمستشفي بدون سند رسمي أو قانوني يثبت سبب تغيبهم عن العمل موضحاً انه تم اخطار وكيل وزارة الصحه بأسيوط لاتخاذ اللازم.