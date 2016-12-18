رئيس جامعة بنها يزور جامعة الغابات الصينية

واصل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها والوفد المرافق له زيارته للصين حيث زار جامعة الغابات بوسط الصين وزياره مركز الأبحاث بالجامعة ومعرض براءات الاختراع الناتجه عن مركز الأبحاث و المنتجات التي تم انتاجها من تلك الاختراعات والاطلاع على العروض البيانية والاحصائية للانتاج السنوي ومعدلات الزياده علي طلب تلك المنتجات كما تضمن المعرض توثيق بالصور لأهم الباحثين في الجامعه وبراءات الاختراع التي حصلوا عليها.

كما شملت الزيارة عقد لقاء بين الوفد المصرى ومدير مركز الأبحاث والاختراعات بجامعة الغابات بوسط الصين والذى تحدث عن تاريخ المركز وعدد الوحدات البحثيه بالمركز ونشاط كل وحده.

من جانبه أعلن الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها أنه سيتم إنشاء مركز للتميز العلمى والإختراعات بأرض الجامعة بالعبور، مشيرا إلى أن جامعة بنها ترحب بالتعاون الدولى والشراكة الدوليه فى هذا المجال وكذلك ترغب الجامعة فى إرسال طلاب مرحله البكالوريوس للتدرب فى مركز الأبحاث بالصين.

وكذلك إتاحة الفرصة لباحث الماجستير والدكتوراه من إجراء بحوثهم العلمية بالمركز وكذلك يمكن السماح بالمهمات العلميه للباحثين بجامعة بنها لإجراء البحوث والمشاريع البحثية بالمركز بالصين.

وأشار القاضى إلى أن مدير المركز وافق على المقترحات واعداد مقترح لبرتكول تعاون بين الجانين علي أن يتم التوقيع بعد التوافق من كلا الطرفين.

كما قام القاضى والوفد المرافق له بزياره مصنع الفاكسين التابع إلى مركز البحوث والاختراعات وتم عمل جوله بالمصنع بمرافقه مدير المصنع وبعض المختصين بالتصنيع والذى ابدوا بترحيبهم عن التعاون في مجال البحث العلمى والمشاريع البحثية وتدريب الطلاب المصريين بالمصنع ليكون تاسيس بدايه لنشاط الشركه بمصر.