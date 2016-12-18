رئيس جامعة الزقازيق: تعيين أعضاء هيئة التدريس لكلية الأسنان خلال أسبوع

قال الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، إن مجلس الجامعة المقرر عقده الاسبوع المقبل، سيتم خلال اتخاذ قرار بتعيين أعضاء هيئة التدريس لكلية طب الاسنان .

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء هيئة التدريس كلهم من أبناء المحافظة المغتربين بالجامعات الحكومية، مضيفاً أن هناك مبني جاهز بكلية الحاسبات والمعلومات، علي مساحة ألف متر سيتم تجهيزة ليكون بداية نواه للكلية و قبول الدفعة الجديدة من الطلاب عام2017 ، با ضافة للعيادات الخارجية بالمستشفى حتى انتهاء انشاء المبني.

كان الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي وضع حجر اساس كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، يرافقة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات الجامعة.

ومن المقرر أن يفتتح الحضور المؤتمر العلميِّ الدولي عن " الأمراض المعدية في الإنسان والحيوان "، الذى تنظمه جامعة الزقازيق، بمشاركة دولية من منظمة الصحة العالمية وجامعة ويسكونسون ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعقبها لقاء بطلبة وطالبات الجامعة بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة ب .

كما سيشارك الشيحي في ورشة عمل عن الاستخدام الأمثل للمياه العذبة المتاحة بجمهورية مصر العربية تعقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ويختتم برنامج الزيارة بمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الهندسة مقدمة من الباحث مهندس أحمد ابراهيم حسنين.