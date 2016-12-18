بالصور ..أول مكتب بريد متطور بالسويس يستقبل المواطنين

السويس- سيد نون

فتح أول مكتب خدمات بريدية متطور بالسويس أبوابه للجمهور بمكتب بريد ثانى الأربعين الذى شهد تطويرا فى كل المنشآت بالمبنى وتوفير أحدث الأجهزة للعمل.

وتوافد المواطنون على مكتب البريد المتطور الذى شهد إقبالا من المواطنين، نظرا لموقعة بوسط حى الأربعين أكبر الأحياء بالمحافظة، وقال جرجس ثابت، مدير مركز الخدمات البريدية "الأربعين ثانى"، إن هذا التطوير أسعد الجميع سواء الموظفين أو العملاء.

وأكد مدير مركز الخدمات البريدية "الأربعين ثانى"، ، أنه فى السابق كان يعانى الموظف من الزحام أمامه ولكن اليوم بعد التطوير فالعميل أصبح مرتاحا وأيضاء الموظف يعمل بنظام ويسر.