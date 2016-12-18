ضبط 1450 زجاجة كحول مجهولة المصدر بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 1450زجاجة كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير .

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد محمد حجازى رئيس مباحث إدارة حماية الآداب القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث أن بلاغا ورد لضباط مباحث الآداب بقيام"عبد العظيم . ر " ومقيم السيفا - دائرة مركز طوخ فر هارب اثناء الضبط وذلك لحيازتة والاتجار وعرضة للبيع لجمهور المستهلكين مشروبات كحولية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها ومحظور بيعها داخل مسكنه وعليه قامت حمله أستهدفت سالف الذكر حيث تم ضبط 27 زجاجه بيرة رويال تم التحفظ على المضبوطات .

و"محمود . ص " 39 سنة صاحب محل بقالة كائن بناحية - دائرة مركز طوخ وذلك لادارته المحل بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازتة وعرضة للبيع لجمهور المستهلكين مشروبات كحولية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها ومحظور بيعها .

واستهدفت الحملة سالفى الذكر حيث تم ضبط 120 علبه بيرة كنز ستيلا، و168 زجاجه بيرة ستيلا تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك .

كما تم ضبط "رمضان .ا " 49 سنة صاحب مقهى كائنه بناحية زاويه بلتان ومقيم ذات العنوان - دائرة مركز طوخ وذلك لادارته المقهى بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازتة وعرضة للبيع لجمهور المستهلكين مشروبات كحولية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها ومحظور بيعها .

واستهدفت حملة سالف الذكر حيث تم ضبط ا 408 علبه بيرة كنز ستيلا، و 696 زجاجه بيرة ستيلا و 48 زجاجه بيرة رويال، و24 زجاجه بيرة كنز هينكال و48 زجاجه بيرة كنز ادى تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 56997 جنح مركز طوخ لسنة 2016.