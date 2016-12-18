أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء جلسة محاكمة 70 متهما بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

Google+ Print
بدء جلسة محاكمة 70 متهما بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" بدء جلسة محاكمة 70 متهما بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

>كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديميه الشرطة، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365