بدء جلسة محاكمة 70 متهما بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديميه الشرطة، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.