«الصناعة»: نتائج تحليل منتجات «هاينز» مطابقة للمواصفات القياسية

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقريراً مفصلاً حول نتائج الزيارة التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية – التابعة للوزارة – لشركة القاهرة للصناعات الغذائية “هاينز” للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية.

وأسفرت نتائج العينات التى تم سحبها من خطوط الإنتاج، مطابقة منتجات الشركة للمواصفات القياسية، وكذا عدم وجود مخالفات تشوب العملية الإنتاجية خاصة ما يتعلق بالإلتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

وأشار التقرير، إلى أنه فى إطار زيارة سابقة للمصلحة، لمصنع هاينز، تبين وجود بعض الملاحظات الإدارية المتعلقة بالتعامل مع مرتجعات المنتج النهائى من السوق وكذا التأكد من وضع اللاصق الخاص بتاريخ الإنتاج على عبوات المنتج النهائى، وقد تم اتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه الملاحظات، كما تأكد مفتشى المصلحة خلال زيارتهم الأخيرة التزام مسئولى المصنع بتلافى الملاحظات التى وردت بتقرير المصلحة، كما تم التأكد من وجود تحسن ملحوظ فى طرق التخزين من الناحية التنظيمية وتوافرالاشتراطات الصحية اللازمة.