بالصور.. مستوطنون يضربون وزيرا إسرائيليا بالبيض اعتراضا على إخلاء مستوطنة

كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مستوطنين فى "عمونا" الواقعة بالضفة الغربية اعتدوا على سيارة وزير الإسكان يوأف جلانت خلال زيارة قام بها اليوم الأحد للمستوطنة.

وأضافت الصحيفة، أن عشرات المستوطنين قاموا بإلقاء البيض على سيارة وزير الإسكان اعتراضا منهم على إخلاء المستوطنة الإسرائيلية فى 25 ديسمبر الجارى، طبقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وقاموا بقذفه بالبيض أيضاً عندما خرج منها للانتقال لسيارة أخرى من قبل الحرس الشخصى له .

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنون هتفوا بـ" الخائن" عندما قام حرسه الخاص بإخراجه من السيارة وانتقاله إلى سيارة أخرى بعد الاعتداء عليه، كما رددوا هتافات أخرى منها "إسرائيل ليست للبيع".

ونقلت الصحيفة عن وزير الاسكان قوله أنه جاء إلى المستوطنة لتأهيل المستوطنين على تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلائها ،لكنه لم يتوقع رد فعل المستوطنين .