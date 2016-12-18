السيسي يكلف وزيرة الهجرة بالتواصل مع المصريين بالخارج

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أن تعاون الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والمشاركة غير المسبوقة من جانب الوزراء والمسئولين ضمن فاعليات مؤتمر (مصر تستطيع) يشير إلى حجم الجهد الذي بذل ومدى النجاح الذي حققه المؤتمر.

وقالت نبيلة مكرم في تصريح اليوم الأحد إنها استعرضت خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلماء مصر المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع أعمال المؤتمر وما تم فيه من جلسات ونقاشات لافتة إلى اختيار أصغر عالم لإعلان توصيات المؤتمر على الرئيس.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الرئيس رحب بالتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر وأكد اهتمام الدولة بعلمائها في الخارج وكلفني بمزيد من التواصل مع المصريين في الخارج بشكل عام والعلماء بشكل خاص, ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر لافتة إلى أنها عرضت على الرئيس مشروع إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب لمتابعة توصيات المؤتمرات التي تعقدها الوزارة وتشكيل مجلس تنفيذي لها من الشباب لافتة إلى أن اللقاء حضره وزراء الكهرباء والطاقة والاستثمار والنقل والتعليم العالي.