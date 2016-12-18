أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السيسي يكلف وزيرة الهجرة بالتواصل مع المصريين بالخارج

Google+ Print
السيسي يكلف وزيرة الهجرة بالتواصل مع المصريين بالخارج السيسي يكلف وزيرة الهجرة بالتواصل مع المصريين بالخارج

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أن تعاون برئاسة المهندس شريف إسماعيل والمشاركة غير المسبوقة من جانب الوزراء والمسئولين ضمن فاعليات مؤتمر ( تستطيع) يشير إلى حجم الجهد الذي بذل ومدى النجاح الذي حققه المؤتمر.

وقالت نبيلة مكرم في تصريح اليوم الأحد إنها استعرضت خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح بعلماء مصر المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع أعمال المؤتمر وما تم فيه من جلسات ونقاشات لافتة إلى اختيار أصغر عالم لإعلان توصيات المؤتمر على الرئيس.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الرئيس رحب بالتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر وأكد اهتمام الدولة بعلمائها في الخارج وكلفني بمزيد من التواصل مع المصريين في الخارج بشكل عام والعلماء بشكل خاص, ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر لافتة إلى أنها عرضت على الرئيس مشروع إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب لمتابعة توصيات المؤتمرات التي تعقدها الوزارة وتشكيل مجلس تنفيذي لها من الشباب لافتة إلى أن اللقاء حضره وزراء الكهرباء والطاقة والاستثمار والنقل والتعليم العالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي