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غدًا.. بدء القرعة التكميلية لاراضي الإسكان الاجتماعي

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غدًا.. بدء القرعة التكميلية لاراضي الإسكان الاجتماعي غدًا.. بدء القرعة التكميلية لاراضي الإسكان الاجتماعي

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

تبداً غداً الإثنين القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والتى تم التقدم لحجزها فى الفترة من 2016/9/18 وحتى 2016/10/5، ويستمر إجراء القرعة حتى يوم 2016/12/27.

ولفت المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم غداً إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بحى النخيل بالمجاورات (1، 2، 3)، وسيتم بعد غد الثلاثاء إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (4، 7)، بحى النخيل بالمجاورة 4، وحى الزيتون بالمجاورة 1،

 وسيتم يوم الأربعاء المقبل إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (5، 8)، بحى النخيل بالمجاورة 5، وحى الزيتون بالمجاورة 2، وسيتم يوم الخميس المقبل إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (6، 9)، بحى النخيل بالمجاورة 6، وحى الزيتون بالمجاورة 3، وسيتم يوم السبت القادم إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (10، 11)، بحى النخيل بالمجاورتين (4، 5)، بمدينة السادات، مشيراً أن إجراء القرعة سيتم باستاد المقاولون العرب.

وأضاف أنه سيتم يوم السبت القادم إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بمدينة أسيوط الجديدة، ولعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4)، بمنطقة امتداد المدينة، بالمجاورات (27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34)، بمدينة سوهاج الجديدة، ولعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5)، بمدينة طيبة الجديدة، ولعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالحى الثالث بامتداد المدينة، بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن، بمقر جهاز كل مدينة.

 وأشار السباعى إلى أنه سيتم يوم 2016/12/25، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (12، 13)، بحى الزيتون بالمجاورة 6، ومنطقة سكنية 33، بمدينة السادات، وسيتم 2016/12/26، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 1، بالحى السادس بالمجاورة 3، من رقم 1 : رقم 675، ولعمارات مسلسل منطقة 2، بالحى السادس بالمجاورة 3، من رقم 676 : رقم 1328، بمدينة بدر، وسيتم يوم 2016/12/27، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 3، بالحى السادس بالمجاورتين (4، 5)، بمدينة بدر، ولعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالمجاورة 4 بالحى الثانى، وجنوب المدينة، بمدينة الصالحية الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

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