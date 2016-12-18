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كهربا يخطر الزمالك بتلقى عروض إماراتية وسعودية

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كهربا يخطر الزمالك بتلقى عروض إماراتية وسعودية كهربا يخطر الزمالك بتلقى عروض إماراتية وسعودية

>كتب ــ أحمد توفيق

أخطر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك المعار لصفوف اتحاد جدة السعودى، مسئولى القلعة البيضاء بتلقيه عروضا من أندية إماراتية وسعودية خلال الوقت الحالى.

 

كهربا كشف تلقيه عرضا سعوديا جديدا

وتحدث كهربا مع مسئولى الزمالك خلال الأيام الماضية حول العروض التى تلقاها، موضحاً أن نادى العين الإماراتى طلب التعاقد معه بشكل رسمى، وكذلك نادى سعودى كبير – ليس اتحاد جدة – لكنه رفض الإفصاح عن اسمه، احتراما لعلاقته القوية مع جماهير الآتى بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق عقب انضمامه على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجارى.

 

الزمالك يدرس عروض كهربا

وأكد مسئولو الزمالك لكهربا دراسة كافة العروض التى ستأتى بشكل رسمى للنادى لاختيار الأفضل، سواء بالنسبة له أو للقلعة البيضاء ولكن فى التوقيت المناسب، حيث لا يزال عقد إعارته مع اتحاد جدة ممتد حتى نهاية الموسم الحالى.

 

كهريا ينافس على صدارة هدافى الدورى السعودى

ويسير كهربا بخطى ثابتة مع نادى اتحاد جدة السعودى حتى أصبح أبرز نجوم الفريق فى الوقت الحالى وهدافه فى الوقت نفسه، وكذلك ينافس بقوة على صدارة هدافى الدورى السعودى بعدما أحرز 11 هدفا محتلا المركز الثانى فى ترتيب الهدافين خلف عمر السومة مهاجم أهلى جدة الذى أحرز 14 هدفا .


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