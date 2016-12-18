الأهلي في مواجهة ساخنة مع المصري .. الليلة

يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق النادي الأهلي، بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن الاسبوع الـ 16 بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك في تمام الثامنة مساء، على استاد برج العرب.

ويدخل الأهلى لقاء اليوم متصدرًا جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة حصدها من 15 مباراة بالفوز فى 10 مباريات وتعادل وحيد و 4 خسائر.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للنادى الأهلي، قائمة فريقه لمباراة المصري، وضمت قائمة الأهلى 23 لاعبًا هم: شريف إكرامى، محمد الشناوى، مسعد عوض، سعد سمير، محمد هانى، محمد نجيب، حسين السيد، أحمد فتحى، على معلول، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مروان محسن، جونيور أجاى، حسام غالى، كريم نيدفيد، عمرو جمال، رامى ربيعة، مؤمن زكريا، صالح جمعة، باسم على، أكرم توفيق وميدو جابر.

فيما ضمّت قائمة المستبعدين كلاً من: عماد متعب وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل لاعتبارات فنية، وأحمد حجازى وعمرو السولية للإصابة.