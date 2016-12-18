ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش وذخيرة ومخدرات قبل ترويجها بدار السلام

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسجل خطر، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها بين المواطنين بدار السلام، بالإضافة إلى ضبط سلاح نارى بحوزته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم قوة أمنية أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم، من ضبط "غريب.ش " 32 سنة عاطل مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش "600 جرام"، بالإضافة إلى مبالغ مالى 2200 جنيه، وسلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، و5 طلقات".

وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ من متحصيلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.