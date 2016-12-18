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تجديد حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة مليون جنيه

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تجديد حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة مليون جنيه تجديد حبس العضو المنتدب لـ"إيجوث" 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة مليون جنيه

>كتب محمد إبراهيم

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بتجديد حبس العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفى واقعة اتهامه بتقاضى رشوة مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريدات لأحد الفنادق المملوكة للشركة لإحدى الشركات الأجنبية.

وكانت هيئة الرقابه الإدارية، ألقت القبض على العضو المنتدب للشركه المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، متلبساً أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

وواجهت النيابة العضو المنتدب لـ"إيجوث" بالإتهامات الموجهة إليه، وتحريات الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية مسجلة بين المتهمين.


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