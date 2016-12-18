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أتلتيكو ناسيونال يفوز على كلوب أمريكا ويحصد «برونزية» مونديال الأندية

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أتلتيكو ناسيونال يفوز على كلوب أمريكا ويحصد «برونزية» مونديال الأندية أتلتيكو ناسيونال يفوز على كلوب أمريكا ويحصد «برونزية» مونديال الأندية

حصل فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبى، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى اليابان، بعد تغلبه على كلوب أمريكا المكسيكى 4 – 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب “يوكوهاما”.

انتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 2/2، حيث سجل هدفى كلوب أمريكا، مايكل أرويو وأوريبى بيرالتا فى الدقيقتين 38 و66 على التوالى، بينما أحرز هدفى أتلتيكو نانسيونال، ميجيل ساموديو “خطأ فى مرماه” وأليخاندرو موراليس فى الدقيقتين 6 و26 من عمر المباراة.

وكان كلوب أمريكا المكسيكى خسر أمام ريال مدريد الإسبانى بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما خسر أتلتيكو ناسيونال أمام كاشيما انتلرز اليابانى بثلاثية نظيفة.

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