ضبط عاطل بحوزته بيان نجاح مزور أثناء استخراجه رخصة قيادة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن النقيب مسعد العرباوى رئيس وحدة مرور السادات بالمنوفية، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة خربوش مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط "ش .س" 31 عاما سائق، مقيم قرية كفر داود دائرة مركز السادات، أثناء تواجده بالإدارة وبحوزته إيصال سحب رخصة قيادة درجة ثالثة باسمه برخصة لا تجيز، وبفحص الملف الخاص بالرخصة تبين وجود بيان نجاح للمذكور عام 2013م منسوب صدوره لإدارة أشمون التعليمة مدرسة الشهيد العزباوى الابتدائية "مزور".

وبمواجهة المتهم أقر بأنه لا يعلم القراءة والكتابة، وأنه تحصل على بيان النجاح المزور من "هـ . د" المقيم قرية طملاى التابعة لمركز منوف "لم يستجوب" مقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه.



>تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17594 جنح مركز السادات لسنة 2016 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.