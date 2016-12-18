روشتة لتجنب تأثير الازدحام المرورى على صحتك

كتبت آلاء الفقى

فى صباح اليوم الأحد، شهدت محاور القاهرة كثافات مرورية أعلى الطرق، مما أدت إلى تباطؤ حركة السيارات، كما يتكرر ذلك بشكل يومى.

وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة أن الازدحام المرورى من الاشياء التى تؤثر الصحة النفسية، لأنه يزيد من التوتر والقلق والعصبية والعنف اللفظى أو الجسدى، نتيجة أن الشخص أثناء الزحام يشعر بالضغط والتوتر العصبى وعدم الراحة.

وتابع أن أثناء الازدحام المرورى يظهر على الشخص بعض الأعراض منها تكون ردود فعلة عنيفة عن العادى وتظهر فى أعراض عدم الارتياح والتركيز والعصبية والإحساس بالقلق والاندفاعية فى ردود الفعل.

كما قدم د. محمد عادل الحديدى بعض النصائح للتغلب على الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الازدحام المرورى وهى الآتى:

1. يجب أن يعلم الشخص أن المشوار الذى يتجه إليه سيأخذ وقتا أكثر من الطبيعى فمن الضرورى أن ينزل قبل ميعاده بفترة أطول.

2. استخدام بعض الوسائل المفيدة أثناء الازدحام المرورى مثل القراءة أو إنهاء بعض المهام كنوع من أنواع الشعور بالراحة والتقليل من التوتر العصبى.

3. الاستماع للموسيقى الهادئة وبعض الأشياء التى تساعد على الراحة النفسية كنوع من أنواع التغيير.

كما أشار إلى أن أثناء تعرض الأطفال لفترة الازدحام المرورى من الممكن استغلال الوقت فى أتوبيس المدرسة من خلال: تشغيل بعض الأفلام المفضلة للأطفال وتعليمهم بعض السلوكيات وبرامج التوعية حتى لا يشعرون بالضغط أو الملل.