تموين الغربية يداهم مصنعين ويضبط 2 طن ملح وحلاوة طحينية فاسدة

الغربية - إسلام الخياط

داهم ضباط مباحث التموين بالغربية المصانع غير المرخصة، وتم ضبط كميات كبيرة من الحلاوة الطحينية والملح الفاسد.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أحمد الخواجة من العقيد محمد عز، وكيل مباحث التموين، بمداهمة المصانع غير المرخصة، وتم ضبط "ت أ م " 34 عاما صاحب مطحن ملح بقسم زفتى، مقيم بذات الناحية، وبحوزته 80 جوال ملح زنة الجوال 25 كيلو جرام غير صالح للاستخدام، و20 عبوة ملح زنة العبوة 500 جرام غير صالح للاستخدام.

كما تم ضبط "ه أ ع" 21 عاما مقيم بمركز طنطا المدير المسئول عن مصنع حلاوة طحينية، ملك المدعو "ا م أ" وبحوزته برميل طحينة زنة البرميل 60 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك، و3 عبوات حلاوة طحينية زنة العبوة 1 كيلو جرام و2 عبوة حلاوة طحينية زنة العبوة نصف كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك و3 كيلو جرام حلوى لديدة و1عبوة كامينا مكسبات طعم ولون زنة 1 كيلو جرام محظور استخدامها فى التصنيع و100 كرتونة فارغة معدة للتعبئة، تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.