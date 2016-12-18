وزير التعليم العالى: طب أسنان الزقازيق حلم طال انتظاره وأول دفعة العام المقبل

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق حلم لكل أهالى الشرقية طال انتظاره، فقد ظلم أبناء المحافظة كثيرا باغترابهم فى الجامعات، مؤكداً أنه سيتم قبول أولى الدفعات من العام الدراسى المقبل.

جاء ذلك خلال وضعه حجر أساس كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من قيادات الجامعة.

ومن المقرر أن يفتتح الحضور بعد قليل المؤتمر العلمى الدولى عن "الأمراض المعدية فى الإنسان والحيوان"، الذى تنظمه جامعة الزقازيق، بمشاركة دولية من منظمة الصحة العالمية وجامعة ويسكونسون ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعقبه لقاء بطلبة وطالبات الجامعة بالمركز العلمى بكلية الطب .

ويشارك وزير التعليم العالى فى ورشة عمل عن الاستخدام الأمثل للمياه العذبة المتاحة بجمهورية مصر العربية، تعقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ويختتم برنامج الزيارة بمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الهندسة مقدمة من الباحث مهندس أحمد إبراهيم حسنين.