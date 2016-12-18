جماهير الأهلى تترقب نهائى مونديال الأندية بسبب الأكثر تتويجا

أسماء عمر

تترقب جماهير النادى الأهلى اليوم، نهائى بطولة كأس العالم للأندية فى المباراة التى تجمع النادى الملكى ريال مدريد الإسبانى ونظيره كاشيما أنتلرز اليابانى على ملعب يوكوهاما الدولى لتحديد بطل هذه النسخة من البطولة.

ويهدد النادى الملكى عرش الأهلى على قمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات ففى حالة فوز ريال مدريد بالمباراة وتحقيق اللقب يتخطى المارد الأحمر فى عدد البطولات القارية وينفرد بالترتيب بفارق بطولة واحدة عن الأهلى وبرشلونة الإسبانى الغريم التقليدى لريال مدريد.

وكان الأهلى قد تصدر ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية عندما فاز بلقب السوبر الأفريقى عام 2013 ليصبح رصيده 19 لقبا متفوقا على ريال مدريد وبوكا جونيورز الأرجنتينى.

ودعم الأهلى صدارته للترتيب بالفوز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2014، لكن ثلاثية برشلونة الموسم الماضى جعلته يتساوى مع النادى القاهرى وفقا للبيان الرسمى الذى أصدره النادى الكتالونى بعدد بطولاته القارية.

وعقب تتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا لموسم 2016 هدد النادى الملكى أندية الأهلى وبرشلونة الإسبانى فى صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات فى العالم.



> ونجح ريال مدريد فى إضافة اللقب الحادى عشر فى تاريخه بدورى أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية فى النهائى الذى اقيم بملعب سان سيرو الشهير فى ميلانو.

تتويج ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا



> ورفع ريال مدريد رصيده فى عدد البطولات القارية للرقم 19 قبل أن يتوج أيضا بكأس السوبر الأوروبية بعد تغلبه 3-2 على منافسه المحلى اشبيلية عقب اللجوء لوقت إضافى ليصبح رصيد النادى الملكى من البطولات القارية 20 بطولة يتساوى بها مع النادى الأهلى وبرشلونة متصدرى جدول الترتيب بنفس الرصيد من البطولات.

أهداف ريال مدريد وأشبيلية من مباراة كأس السوبر الأوروبى



> وفى حال نجح الملكى اليوم فى التتويج ببطولة كأس العالم للأندية فسوف يصل للقب رقم 21 ليتفوق بذلك على الأهلى وبرشلونة فى صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم.