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الرئيس السيسى يصل عنتيبي فى زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا

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الرئيس السيسى يصل عنتيبي فى زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا الرئيس السيسى يصل عنتيبي فى زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا

الرئيس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عنتيبي ، قبل قليل، في زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا لمدة يوم واحد، وحرص الجانب الأوغندي على الاحتفاء بالسيسى، حيث كان فى استقبال طائرته الرئاسية، طائرات هليكوبتر الشرف.

كما كان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله المطار، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وتهدف الزيارة إلى التباحث مع الرئيس موسيفيني وكبار المسئولين الأوغنديين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار انفتاح على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك

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