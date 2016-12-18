الإمارات تشهد اليوم الافتتاح الرسمي لأكبر وجهة ترفيهية في دبي

بحضور ما يزيد عن 1500 من ممثلي وسائل الإعلام من حول العالم، ونخبة من كبار الشخصيات والمشاهير في دولة الإمارات، يتم مساء اليوم الإحتفال بالافتتاح الرسمي ل"دبي باركس آند ريزورتس" أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة. كما دعت إدارة المنتجع 200 طفل لحضور الافتتاح وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي ومؤسسة "تمنى أمنية".

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وسوف يستعرض الحفل، الذي سيقام على مسرح شيد خصيصاً لهذا الغرض فوق النهر في مجّمع "ريفرلاند دبي"، كل منتزه من المنتزهات الترفيهية الثلاثة من خلال عرض متميز للغاية يتضمن عدداً من الراقصين والممثلين من فريق الترفيه التابع ل "دبي باركس آند ريزورتس".

كما سيتضمن العرض أداءً حياً للأغنية الرسمية الخاصة بـ"دبي باركس آند ريزورتس" والتي تحمل عنوان "كل عجائب الكون" بقيادة المؤلف الموسيقي نفسه الفائز بجائزة الأوسكار آلان مينكن، الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في العالم.

وسوف يُختتم الحفل بعرض رائع للألعاب النارية التي تضيء سماء الوجهة الترفيهية المتكاملة التي تبلغ مساحتها 30.6 مليون قدم مربعة.

وسوف تقوم مؤسسة دبي للإعلام، الراعي الإعلامي الرسمي، بتصوير ونقل الحفل على الهواء مباشرة للضيوف في المنتزهات والمقيمين والزوار في مختلف أرجاء دبي.

ويأتي الحفل معلناً الافتتاح الرسمي للمنتزهات الترفيهية الثلاثة: "موشنجيت دبي"، الذي يمثل أول تعاون على الإطلاق بين ثلاثة من أكثر استوديوهات هوليوود شهرة وهي " كولومبيا بيكتشرز" و"دريم ووركس" و"ليونز جيت"؛ و"ليجو لاند دبي"، الذي يعد أول منتزه ترفيهي في المنطقة مستوحى من مكعبات الليجو؛ و"بوليوود باركس دبي"، المنتزه الترفيهي العائلي الأول من نوعه الذي يضم ألعاب ركوب ومناطق جذب من وحي أفلام بوليوود الشهيرة. كما ستتضمن الوجهة الترفيهية حديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك"، أول حديقة مائية في المنطقة مخصصة للعائلات والأطفال من سن 2 إلى 12 سنة. ويرتبط المنتجع بالكامل عبر مجّمع "ريفرلاند دبي" الفريد والمتكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية؛ وسوف يتمكن الضيوف من الإقامة في فندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، والتابع لـ "ماريوت أتوجراف كولكشن".

وفي معرض كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ "دي إكس بي إنترتينمينتس" الشركة المالكة لمنتجع "دبي باركس آند ريزورتس": "بعد ثلاثة أعوام من العمل الجاد، يسرنا أن نقدم أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، ولا شك أنها لحظة تبعث على الفخر والسعادة لكل من شارك في هذا المشروع الضخم. ونحن نتطلع إلى استقبال جميع ضيوفنا في هذا الافتتاح المتميز للغاية".

وأضاف: "كان هدفنا يتركز على استحداث إرث فريد في قطاع التسلية والترفيه في المنطقة للمجتمعات والجمعيات الخيرية التي نعتزم دعمها، فضلاً عن المقيمين والسياح للاستمتاع بقضاء أوقات ولحظات لا تنسى وزيارتنا مراراً وتكراراً. نحن فخورون بإنشاء هذه الوجهة الترفيهية المتكاملة لدولة الإمارات وزوارها، ونود أن نغتنم هذه الفرصة لشكر زملائنا وشركائنا على كل ما بذلوه من جهد كان من شأنه ظهور "دبي باركس آند ريزورتس" بهذه الصورة الرائعة".