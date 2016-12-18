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وقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجي والإفراج عنه خلال ساعات

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وقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجي والإفراج عنه خلال ساعات وقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجي والإفراج عنه خلال ساعات

أحمد ناجي

مراسل – ONA:

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، وأوقفت حكم حبسه، عامين بتهمة خدش الحياء العام.

كما حددت المحكمة جلسة 1 يناير المقبل لنظر الطعن،  وقالت محامية ناجي إن الإفراج أنه سوف يتم الافراج عنة خلال ساعات.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت فى 20 فبراير الماضى، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس أحمد ناجى سنتين، وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

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